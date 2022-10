Trois personnes gravement blessées après un accident à Pauillac

Il est aux environs de cinq heures du matin quand deux voitures se percutent ce samedi à Pauillac. Après le choc sur la départementale 206, trois personnes sont gravement blessées : une femme de 23 ans, deux hommes de 54 et 22 ans. Ils sont pris en charge par les pompiers et transférés à la clinique de Lesparre et à la clinique mutualiste de Pessac. La dernière victime ne se trouve pas dans un état grave. Les gendarmes étaient aussi sur place.

