Trois personnes gravement blessées dans un accident de voitures à la sortie de Mont-de-Marsan

Un enfant de 7 ans ainsi que deux femmes de 35 et 42 ans ont été gravement blessées ce mercredi 8 février près de Mont-de-Marsan, lors d'un choc entre trois voitures sur la départementale 932. Il y a également 4 blessés plus légers selon les pompiers. L'accident s'est produit vers 13h, à hauteur de la commune de Saint-Avit, près du rond-point des pompiers.

Pour une raison encore inconnue, l'une des voitures s'est déportée vers la gauche, allant percuter de plein fouet la voiture arrivant en face. Un troisième véhicule a alors fait une embardée sur le bas-côté. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les raisons de cet accident.

Le temps de l'intervention des secours, la départementale 932 a été fermée et une déviation a été mise en place par Bougue, Pouydesseaux et Villeneuve-de-Marsan. A 15h ce mercredi, la D932 a été rouverte à la circulation et la déviation levée.