Trois personnes gravement blessées sur les routes du Périgord le soir de Noël

Deux graves accidents ont eu lieu en début de soirée de Noël sur les routes de Dordogne à Journiac et Chancelade. Trois personnes, dont un enfant de huit ans, ont été gravement blessées et transportées à l'hôpital de Périgueux.

Deux accidents graves se sont produits en l'espace d'une demie heure, ce vendredi 24 décembre sur les routes du Périgord. Vers 17h30 d'abord, c'est une femme de 28 ans, qui a perdu le contrôle de sa voiture dans laquelle elle se trouvait seule, alors qu'elle circulait sur une route de Journiac. Elle a été éjectée de l'habitacle, ce qui lui a causé de graves blessures. Elle a dû être transportée en hélicoptère vers l'hôpital de Périgueux par l'appareil du Smur.

Peu avant 18 heures, ce sont deux voitures qui se sont percutées à haute vitesse sur la départementale 710 à Chancelade. Dans les véhicules, un enfant de huit ans et une femme de 67 ans ont été gravement blessés et transportés à l'hôpital de Périgueux, tout comme une femme de 18 ans, plus légèrement touchée.

Quelques heures plus tôt, c'est un homme de 55 ans qui avait fait une sortie de route, qui s'explique sûrement par son taux d’alcoolémie six fois supérieur à la lmite autorisée.