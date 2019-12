Trois personnes grièvement blessées dans une collision entre deux voitures à Combourg

Combourg, France

Un accident de la route s'est déroulé mardi soir vers 18h50 à Combourg au nord de Rennes en Ille-et-Vilaine.

Deux voitures sont entrées en collision sur la Départementale 795 au lieu dit Les Champs. Le choc a été très violent.

Trois personnes ont été grièvement blessées et prises en charge en urgence absolue par les secours. Il s'agit de deux hommes de 26 et 30 ans et d'une femme de 51 ans qu'il a fallu désincarcérer de sa voiture.

Les trois blessés ont été transportés au CHU de Rennes.