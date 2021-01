Trois personnes interpellées à Alès au cours d'une opération anti-drogue

Une vaste opération de police a eu lieu ce mercredi dans le quartier des Cévennes à Alès. Appuyés par deux chiens spécialisés en recherche de produits stupéfiants, billets, armes et munitions, ils ont interpellé trois personnes. Une pour offre, cession, détention et acquisition de stupéfiants. Les deux autres pour usage de stupéfiants.

Deux armes découvertes

Lors de ce contrôle, les policiers ont découvert un revolver de marque Luger et six cartouches, un fusil et des produits stupéfiants. Dans un appartement vide et désaffecté situé quai de Grabieux, les policiers ont également saisi 12 sachets d'herbe de cannabis (61 g) conditionnés dans des sachets de bonbons; une boite de conserve contentant 5g d'herbe de cannabis concentrée à 30% de THC; 25 bonbonnes de cocaïne (15g) et 18 sachets et 8 petits pots de résine de cannabis. (182g). L'une des trois personnes interpellées a été placée en garde à vue. Les deux autres ont été entendues librement.