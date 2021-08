Trois personnes interpellées après une série de 300 cambriolages dans les Hauts-de-France

Trois personnes originaires d'un pays d'Europe de l'Est ont été interpellées à Estaires dans le Nord dans la nuit du 3 au 4 août. Depuis juin, elles sont suspectées d'avoir réalisé plus de 300 vols de matériel chez des artisans dans les Hauts-de-France. L'enquête avait débuté à Saint-Omer.

C'était jusqu'à présent une affaire rondement menée. Trois individus, âgés d'une trentaine d'années et originaires d'un pays de l'Est de l'Union Européenne ont été placés en garde à vue à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, après leur interpellation dans la nuit du 3 au 4 août par les gendarmes. Ils sont suspectés d'être les auteurs de plus de 300 cambriolages avec effraction, visant principalement des artisans du bâtiment, dans les départements du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme.

Les trois hommes étaient basés à Charleroi en Belgique, et menaient des expéditions de nuit dans les Hauts-de-France. Jusqu'à six ou sept cambriolages par nuit, avec toujours le même mode opératoire. Des locaux ou utilitaires d'artisans fracturés, du maçon au jardinier, et des outils volés, le plus souvent de l'outillage "électroportatif".

Il est difficile d'évaluer le montant global du préjudice, au vu de l'étendue et du nombre des cambriolages, mais on retrouve à chaque fois des perceuses, des scies circulaires ou des compresseurs. Le butin était rapidement envoyé dans le pays d'origine des voleurs selon la gendarmerie. Plusieurs perquisitions ont permis de retrouver de nombreux outils volés.

Une enquête débutée à Saint-Omer

Tout a commencé au mois de juin, quand le groupement de gendarmerie du Pas-de-Calais identifie un "phénomène de vol par effraction au préjudice d'artisans du bâtiment". C'est dans le secteur de Saint-Omer que les faits sont les plus nombreux, c'est donc la brigade de recherches de Saint-Omer qui s'est chargée de l'enquête. Rapidement, les auteurs ont été identifiés et d'autres faits similaires sont signalés dans le Nord et dans la Somme. Ces trois individus en étaient également à l'origine.

Ils ont ensuite été placés sous surveillance, avec l'aide de la police judiciaire fédérale de Charleroi où les auteurs étaient basés, et avec le soutien du Centre de coopération policière et douanière de Tournai. "La coopération avec la police belge a été excellente et déterminante", précise la gendarmerie.

Les trois malfrats ont été placés sous surveillance et finalement interpellés en flagrant délit par le GIGN à Estaires dans le Nord, dans la nuit du 3 au 4 août. Ils étaient en train de se préparer pour un nouveau raid dans le secteur, entre Hazebrouck et Armentières. L'enquête continue, une information judiciaire a été ouverte.