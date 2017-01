Trois personnes interpellées dans l'affaire Hakim Ouadi

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'assassinat de Hakim Ouadi. Son corps, coupé en quatre et calciné avait été retrouvé au Pradet lundi 26 décembre 2015. Un couple a été arrêté, ils connaissaient la victime. Un troisième homme a été mis hors de cause.

L'affaire du corps découpé découvert en partie brûlé dans une valise près de la mine du Cap Garonne au Pradet le 26 décembre dernier n'aura pas traîné. Trois interpellations ont eu lieu mercredi matin : un détenu actuellement incarcéré à Bastia a été extrait de sa cellule, son épouse a été interpellée à La Valette. Un troisième individu a été interpellé à la Seyne-sur-Mer avant d'être mis hors de cause.

L'enquête se poursuit, mais on y voit déjà un peu plus clair sur les circonstances qui entourent la mort de Hakim Ouadi : le détenu et la victime se connaissaient.

Un intermédiaire dans la vente d'une voiture

Bénéficiant d'une permission de sortie dans le cadre de son incarcération en Corse, l'homme rejoint le continent et prend rendez-vous avec Hakim Ouadi. La suite est encore un floue. Un rendez-vous, une négociation qui tourne mal ou un véritable guet-apens dans lequel est tombée la victime ? Cela reste à déterminer.

Quoiqu'il en soit, Hakim Ouadi décède et l'auteur présumé du coup mortel fait en sorte de se débarrasser de son corps, en le découpant en quatre : la tête et le tronc dans une valise, le bassin et une partie des jambes dans un sac, les tibias et les pieds dans un autre sac.

Le tout transporté puis déposé dans un petit massif forestier avant d'être imbibé d'un produit inflammable. Ce sont d'ailleurs les flammes qui ont alerté des promeneurs.

Le détenu interpellé était incarcéré depuis 2012 après sa condamnation à 12 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des mineurs du Var pour des affaires de viols sur mineurs et d'agressions sexuelles.

Une enquête pour assassinat et recel de cadavre a été ouverte.