Trois personnes interpellées près de Bugeat avec un kilo d'héroïne dans la voiture

C'est la plus grosse affaire de stupéfiants en Corrèze depuis 2014. Trois personnes ont été interpellées par la gendarmerie vendredi soir près de Bugeat. Dans leur voiture de l'héroïne et de la cocaine qu'elles revendaient dans le secteur de Meymac.

C'est une enquête de la brigade de recherche de la gendarmerie de Tulle qui a permis ce beau coup de filet. Les militaires avaient repéré un gros trafic à Meymac et dans les alentours. Et c'est donc à Bugeat vendredi soir vers 22 heures que le trio a été interpellé. Il rentrait à Meymac après être allé se ravitailler dans le secteur de Bordeaux où le principal acteur de la bande a un appartement. Il y avait avec cet homme de 45 ans sa compagne de 54 ans et sa mère de 62 ans.

Dans leur voiture les gendarmes ont trouvé un kilo d'héroïne. 50 grammes de cocaïne ont été par ailleurs trouvés dans le soutien-gorge de la compagne. Au domicile de celle-ci 126 grammes d'héroïne ont été aussi découverts. Dans l'appartement girondin de l'homme a été saisi également toute la comptabilité de son trafic qui durait depuis plusieurs années. A l'issue de leur garde à vue, la mère a été remise en liberté. La compagne du trafiquant a été libérée sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet. L'homme a été placé en détention dans l'attente du procès qui aura lieu le 18 octobre à Tulle.