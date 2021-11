Trois personnes interpellées sur la ZAD du Lien à Grabels jugées le 6 décembre

Au lendemain de l'évacuation de la "Zone à Défendre" de Grabels, les 14 personnes interpellées jeudi 4 novembre ont été présentées à un juge ce vendredi. Trois opposants au LIEN, le contournement routier au nord de Montpellier, seront prochainement jugés le 6 décembre pour "installation en réunion sur le terrain d’autrui, des violences contre dépositaires de l’autorité publique et une entrave à l’exécution de travaux public", indique le procureur de la République de Montpellier. En attendant leur procès, ils sont placés sous contrôle judiciaire et ont l'interdiction de paraître durant 6 mois sur les communes de Grabels et Combaillaux.

Les 11 autres personnes interpellées jeudi pour "installation en réunion sur le terrain d’autrui" ont également interdiction de paraître sur ces deux communes. Il s'agit d'une alternative aux poursuites.