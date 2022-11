Trois personnes intoxiquées lors d'un violent incendie dans un foyer d'hébergement social à Laval

Un appartement, situé au sein du foyer d'hébergement social "Les 2 Rives" , boulevard des Tisserands à Laval, a été ravagé par un violent incendie indique le SDIS-53 dans un communiqué. Le feu a éclaté dans la nuit de lundi à mardi pour des raisons encore indéterminées.

ⓘ Publicité

Les flammes ont donc fait de gros dégâts et les fumées ont intoxiqué légèrement trois hommes âgés de 27, 41 et 63 ans, qui se trouvaient sur place au moment du sinistre. Les pompiers de la Mayenne ont déployé d'importants moyens humains et matériels pour venir à bout de cet incendie.