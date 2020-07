Trois personnes légèrement blessées dans deux accidents sur l'autoroute A81

Deux accidents se sont produits ce mercredi matin sur l'autoroute A81, dans le sens Province - Paris. Le premier vers 6h30, à hauteur de Blandouet-Saint-Jean. Une seule voiture en cause, une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital de Laval.

Et puis vers 10h40, un deuxième accident sur l'autoroute A81, cette fois à hauteur d'Argentré, dans le sens Province - Paris. Là aussi un véhicule seul en cause, qui s'est retrouvé au fossé. Deux personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital de Laval.