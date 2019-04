Trois personnes légèrement blessées dans deux accidents sur les routes de la Mayenne

Deux accidents ont eu lieu ce lundi à Pommerieux et Ernée, faisant trois blessés légers.

Pommerieux, France

Un accident s'est produit ce lundi soir à Pommerieux, au lieu dit La Planche. Une voiture et un tracteur se sont percutés. Un homme de 35 ans a été légèrement blessé et hospitalisé à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Un peu plus tôt ce lundi vers 18h, deux voitures se sont percutées à Ernée, un choc arrière. Un couple de personnes âgées a été légèrement blessé, une femme et un homme de 78 et 79 ans hospitalisés à Fougères.