Trois personnes périssent dans un incendie à Ensuès-la-Redonne

Ensuès-la-Redonne, France

Trois personnes, un couple âgé de 90 ans et leur fils âgé de 60 ans, sont mortes dans l'incendie de leur villa située le long de la route départementale 40 à Ensues-la-Redonne (Bouches-du-Rhône).

Un feu très violent

Une trentaine de sapeurs-pompiers ainsi que 10 véhicules ont été mobilisés pour lutter contre les flammes et éviter qu'elles ne se propagent à la végétation. A leur arrivée, le rez-de-chaussée de la maison était embrasé.

Une trentaine de #Pompiers13 et 10 engins sont engagés sur un #feu d’habitation à #Ensuès. L’#incendie s'est rapidement propagé et a embrasé le RDC de la villa. L'intervention rapide des sapeurs-#pompiers a permis de stopper la propagation à la végétation. pic.twitter.com/JkDkwSZdFi — Pompiers 13 (@Pompiers_13) May 4, 2019

L'importance des détecteurs de fumée

On ignore les circonstances de ce feu dramatique qui s'est rapidement propagé à toute la maison. Les sapeurs-pompiers rappellent l'importance d'installer un détecteur et un avertisseur sonore de fumée dans les logements.

Un vent violent ce week-end

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône préviennent également que le retour du vent samedi en fin de journée et dimanche avec des vitesses à plus de 100 km/h rend possible des départs de feu. La plus grande vigilance est de mise.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus - SDIS 13