Trois personnes placées en détention à Toulouse après une tentative d'assassinat en juillet dernier

Trois personnes ont été mises en examen vendredi à Toulouse et placées en détention provisoire dont un mineur de 17 ans après un joli coup de filet en début de semaine. Des moyens colossaux ont été mobilisés dont 140 gendarmes de Haute-Garonne mais aussi du Val d'Oise avec l'appui du GIGN. Les enquêteurs cherchaient les auteurs présumés d'une tentative de meurtre en juillet dernier à Saint-Alban près de Toulouse.

Une victime miraculée touchée par quatre balles de 9 mm

Samedi 10 juillet dernier, aux alentours de minuit, les pompiers sont appelés pour porter secours à un homme de 31 ans. Il est retrouvé dans sa voiture grièvement blessé, touché à l'abdomen, et sur les membres supérieurs et inférieurs par quatre balles de 9 mm. La victime est transportée à l'hôpital pour être soignée. Elle est connue pour être liée au milieu des stupéfiants.

Derrière le travail d'enquête démarre et il va vite. Moins de sept mois après, onze personnes ont été interpellés mardi, deux frères dont un mineur de 17 ans. Les deux personnes majeures ont déjà été condamnées à de multiples reprises pour violences et trafic de stupéfiants. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur plusieurs armes lourdes et des centaines de munitions ainsi que 18.230 euros, trois véhicules dont un volé, deux montres de luxe et 4,5 kilos de cannabis. Un véritable réseau lié au trafic de stupéfiants et susceptible de proposer des véhicules volés à des tiers pour commettre des infractions.