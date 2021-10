Trois personnes relogées après un incendie à Roiffé

Le feu s'est déclaré ce samedi matin à Roiffé, aux alentours de 9 heures. Le rez-de-chaussée d'une maison, situé Impasse des Primevères, est totalement embrasé.

Six véhicules et dix-huit sapeurs-pompiers des centres d'intervention de Loudun, Les Trois Moutiers, Châtellerault et Fontevraud sont mobilisés pour éteindre les flammes. D'ici là, évitez le secteur.

A l'issue de cet incendie, trois personnes seront relogées par la mairie.