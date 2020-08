Trois personnes sauvées après l'échouement de leur vedette au large de Granville

Peu avant 21h ce samedi, une vedette s'échoue et se retourne sur les rochers, au pied du sémaphore du Roc à Granville. À son bord, trois jeunes, deux hommes de 19 ans et une femme de 18 ans. Une alerte est alors lancée par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg, qui engage l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, une embarcation des pompiers et la station SNSM de Granville.

Les trois membres d'équipage sont finalement récupérés une demi-heure plus tard par deux plaisanciers. Ils n'ont pas été blessés. Les victimes ont été laissées sur place par les pompiers. La SNSM a récupéré le bateau retourné qui déviait vers la plage du plat Gousset. Aucune pollution n'a été constatée.