Trois personnes sont mortes dans un accident de la route en Dordogne

Une collision frontale a provoqué la mort de trois personnes ce jeudi 28 juillet en Dordogne à Eymet sur la départementale 933. ll s'agit de deux femmes et d'un homme. Deux enfants présents dans l'une des voitures sont blessés. Une déviation est mise en place.

Trois personnes sont mortes après un accident de la route à Eymet en Dordogne ce jeudi 28 juillet après une collision frontale selon les gendarmes. L'accident s'est produit en début d'après-midi à la sortie de la commune en direction de Bergerac.

Les trois adultes en arrêt cardio-respiratoire sont décédées

C'est un jeune gendarme du COP de Sigoulès qui suivait l'une des voitures qui a donné l'alerte et qui a été le premier à intervenir sur place. Il a commencé un massage cardiaque sur la conductrice de l'une des voitures. Cette habitante d'Eymet, âgée d'une cinquantaine d'années était en arrêt cardio-respiratoire. Elle n'a pas pu être réanimée. Dans la deuxième voiture, il y avait quatre personnes, deux adultes et deux enfants. Les deux adultes, les grands-parents des enfants, un homme et une femme âgés de 69 ans tous les deux, également en arrêt cardio-respiratoire n'ont pas pu être réanimé malgré l'intervention des secours. Ils sont décédés sur place.

Les deux enfants sont blessés

Les deux enfants, une jeune fille de 15 ans et un un petit garçon de 10 ans sont blessés. L'adolescente touchée au bassin a été transportée sur l'hôpital de Bergerac. Le petit garçon blessé au visage a été héliporté sur le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux.