Trois piétons agressés sur le chemin de leur travail à Montélimar

Les agressions ont eu lieu tôt le matin, entre 5h45 et 6h15. A ce moment-là, les rues de Montélimar sont quasiment désertes. Chaque victime marchait pour se rendre à son travail. Dans les trois cas, une voiture s'arrête alors à leur hauteur, un passager en descend, très menaçant. Le premier piéton lui remet le contenu de ses poches, puis une femme qui marche avenue du Teil réussit à s'enfuir en courant. Le dernier piéton veut résister. Il est malmené, poussé dans la voiture, frappé, brûlé au cou avec une cigarette. Il finit par être libéré après avoir donné sa carte bleue et son code.

Des cigarettes et de l'argent liquide

Un gros choc psychologique pour les victimes. Un jeu pour les agresseurs. Le meneur présumé est un jeune de 17 ans, déjà condamné à plusieurs reprises. C'est lui qui aurait entrainé deux de ses copains après une virée nocturne. Tout ça pour récupérer des cigarettes et un peu d'argent liquide. Il a mis en examen pour extorsion, vol avec violence et menaces et placé en détention provisoire. Les deux autres, âgés de 18 ans, n'avaient pas de casier. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire.