Trois piétons fauchés par une voiture à Maxéville

Un grave accident de la route est survenue ce vendredi 10 mars au matin à Maxéville. Les secours, policiers et pompiers, ont été appelés après une collision entre une voiture et trois piétons, renversés dans le secteur Saint-Jacques, peu après six heures du matin. Selon de premiers éléments, les victimes traversaient la route au niveau d'un passage piétons quand elles ont été renversées.

Les trois piétons, grièvement blessés selon les premiers éléments, ont été pris en charge et évacués vers l'hôpital central de Nancy. Le conducteur, resté sur place, a été emmené au commissariat de police de Lobau à Nancy pour être entendu et donner sa version des faits.