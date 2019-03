Trois hommes interpellés en train de voler de l'argent dans un camping-car de touristes

Montélimar, France

Depuis début février, les gendarmes ont constaté une augmentation des vols sur les aires de repos de l'A7. Dans la nuit de samedi à dimanche, seize gendarmes ont surveillé l'aire de Montélimar. Trois hommes ont été pris en flagrant délit.

Vers quatre heures du matin, ils arrivent à quatre en voiture. Deux hommes rentrent dans le camping-car d'un couple belge pour y voler de l'argent liquide. L'un des quatre voleurs a pris la fuite en voiture. Les trois autres ont été placés en garde-à vue. Il disent avoir voulu trouver de l'argent pour aller faire la fête en Espagne. Ces voleurs habitent dans les quartiers nord de Marseille, âgés de 24 ans, 41 ans et 56 ans.

Déjà connu dans l'affaire des pirates de l'A7

L'un d'eux avait été en prison un an et demi pour l'affaire des pirates de l'A7. Il a purgé sa peine depuis trois mois mais a donc déjà recommencé à voler. Les deux autres sont également connus pour des vols. Cette équipe fait sans doute partie d'un réseau plus large.

Dans cette affaire, le mode opératoire est le même, les voleurs montent à Vienne et redescendent jusqu'à Marseille en s'arrêtant sur les aires d'autoroutes de l'A7 pour cambrioler des camping-cars.

Ils sont présentés ce lundi matin à 9 heures au Procureur de la République et comparaîtront à 14 heures au tribunal de Valence.