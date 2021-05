Trois plaintes pour agressions sexuelles déposées contre deux salariées de l'école Montessori de Grenade

Trois familles ont déposé plainte au mois de mars contre une enseignante et une Atsem de l'école Montessori, à Grenade. Elles accusent les deux femmes d'agressions sexuelles sur des enfants de 3 à 6 ans. La gendarmerie appelle à la prudence alors que l'enquête suit son cours.

Depuis quelques jours, l'école Montessori de Grenade, au nord de Toulouse, doit faire face à des accusations d'agressions sexuelles. Trois plaintes ont été déposées contre une enseignante et une agent territoriale spécialisée des écoles maternelles, une Atsem. Ces familles accusent les deux membres du personnel de l'école d'avoir eu des "gestes inappropriés" vis-à-vis d'enfants entre 3 et 6 ans pendant la sieste. Certains faits pourraient même être qualifiés de viol devant la justice, selon Jean Balbo, avocat de l'une de ces familles.

Mais les gendarmes, qui ont ouvert une enquête, appellent à la prudence. Ils rappellent qu'aucun autre témoignage que celui de ces jeunes enfants n'a pu être recueilli, et qu'il est possible qu'ils aient mal interprété certains gestes. C'est ce que l'enquête devra déterminer : la quinzaine d'enfants de cette classe de l'école Montessori sont entendus par un psychiatre depuis le mois de mars. L'enseignante et l'Atsem accusées n'ont elles pas encore été auditionnées. Le parquet des mineurs est également saisi de l'affaire.

De son côté, la direction de l'école Montessori a décidé de suspendre l'Atsem visée par les accusations, l'enseignante concernée est en arrêt maladie. Toutes les deux n'ont aucun antécédent judiciaire.