Trois plansanciers secourus au large de l'île de Noirmoutier

Noirmoutier, France

Trois plaisanciers ont du être secourus par les sauveteurs de la SNSM, dans la nuit de dimanche à lundi, à 6,5 kilomètres au sud-ouest de l'île de Noirmoutier. Leur voilier a tapé des rochers et il a commencé à prendre l'eau. Ils ont lancé un appel de secours à 22h45.

Le voilier et le radeau de survie repérés une heure après l'alerte

Deux vedettes de la SNSM sont parties de l'Herbaudière et de Fromentine pour leur venir en aide. Un hélicoptère a aussi décollé de La Rochelle. Les trois plaisanciers étaient à bord de leur radeau de survie quand ils ont été retrouvés par les secours, une heure plus tard. Ils sont sains et saufs. Ils ont été ramenés jusqu'au port de l'Herbaudière où leur voilier, l'Hanternozexpress II, a pu être remorqué.