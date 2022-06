Trois points de deal démantelés lors d'une opération commune gendarmerie-police à Saint-Nazaire et Trignac

Mardi matin, sur Saint-Nazaire et Trignac (Loire-Atlantique), gendarmes et policiers ont interpellé 12 personnes dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogues. Plusieurs points de deal ont ainsi été démantelés.

C'est le fruit d'un long travail d'enquête pour la police comme la gendarmerie. Mardi 21 juin au matin, 50 gendarmes et une vingtaine de policiers ont été mobilisés pour cette opération. Ils ont interpellé 12 personnes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, pour trafic de drogue. Des jeunes suspectés de vendre des stupéfiants sur trois points de deal, à Saint-Nazaire - quartier Penhoët - et à Trignac, secteur de la passerelle et en centre-ville. On est dans un rayon de 5 km.

La drogue, c'est essentiellement de la résine de cannabis. Il y a aussi de la cocaïne. Pour l'instant, on ne connaît pas les volumes saisis, mais il est évoqué des quantités conséquentes de stupéfiants et de numéraire. De quoi générer un chiffre d'affaire important et procurer un train de vie très confortable aux personnes impliquées, indiquent les gendarmes.

Douze personnes suspectées de trafic

Le trafic était quotidien et c'est à l'automne que l'enquête démarre. Des riverains se plaignent de nuisances en raison d'allers et venues d'individus, de voitures. C'est ce travail d'identification des véhicules, des personnes, qui prend du temps. Il faut déterminer les rôles des uns et des autres. Certains individus ont déjà été impliqués dans des affaires du genre, d'autres non.

Ce jeudi, six personnes ont été déférées au parquet de Saint-Nazaire. Six autres devraient être convoqués plus tard, également en vue d'une mise en examen. Par ailleurs, 15 consommateurs présumés ont été entendus.