Trois policiers blessés lors d'une intervention dans un appartement de Bayonne

Tout commence par un tapage nocturne dans un appartement de Bayonne. Les voisins alertent la police. Un possible cas de violences conjugales est évoqué. Mais rien de cela. Lorsque les policiers arrivent au domicile en question, ils découvrent un homme plutôt calme avec autour de lui un appartement sens dessus dessous. L'inspection des forces de l'ordre va alors déclencher la colère du locataire qui assène des coups aux policiers.

Trois jours d'ITT

Non sans mal, l'individu est maîtrisé et placé en garde à vue. Dans la cellule, il va alors se mutiler au bras. Il doit être transporté sur l'hôpital de Bayonne pour des soins. La santé mentale de l'agresseur semble soulever des questions. Trois jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) sont prescrits aux policiers blessés. Le suspect était dimanche soir présenté au procureur de la République de Bayonne.

Réaction syndicale

Dans un communiqué, le syndicat UNITÉ SGP POLICE 64 a souligné que : "La violence s'invite régulièrement et implicitement dans le quotidien des forces de l'ordre et une fois de plus, les policiers bayonnais ont fait appel à leur professionnalisme et courage. UNITÉ SGP POLICE 64 salue l'action des policiers qui ont su rapidement maîtriser un individu représentant un danger pour son proche voisinage, pour lui-même et les policiers. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux collègues blessés. L'action conjuguée des deux équipages est à souligner. C'est ça aussi le métier de policier."