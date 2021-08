Trois policiers caillassés par une trentaine de personnes au Plan à Valence

Une trentaine de personnes ont pris à partie et caillassé trois policiers au quartier du Plan à Valence, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 août, pendant l'interpellation d'un mineur. L'un des représentants des forces de l'ordre, victime de jets de pierre et de coups, est blessé au bras et au genou. Il s'est vu prescrire deux jours d'incapacité totale de travail.

Le déroulement des faits

Les trois policiers se rendent rue de Montesquieu, au quartier du Plan à Valence, alertés par un vol en réunion. Une dizaine d'individus se sont introduits dans une résidence pour y dérober un scooter. Ils prennent la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre. Certains s'enfuient à pied, d'autres en deux-roues. L'un d'entre eux, un mineur de 16 ans, est arrêté. Lors de son interpellation, il incite à l'émeute. Il est rejoint par une trentaine de personnes. Ils jettent des pierres aux policiers.

Les trois représentants des forces de l'ordre ont déposé plainte.