Trois policiers en civil agressés par des jeunes à Saint-Laurent-du-Var

Ils étaient trois policiers, qui rentraient chez eux dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Laurent-du-Var. Et qui ont croisé la route d'un groupe de jeunes malintentionnés. Vers 2h du matin une altercation éclate. Les policiers en civil indiquent à ces trois garçons et deux jeunes filles qu'ils sont policiers pour dissuader les agresseurs.

Des jets de pierres, des coups

Les jeunes se saisissent de pierres et les lancent en direction des agents. Ils ne s'arrêtent pas là et frappent aussi leurs victimes. Finalement, trois des cinq malfrats sont interpellés et placés en garde à vue. Les deux policiers légèrement blessés au visage pour l'un et au coude pour le second ont porté plainte.