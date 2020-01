Trois policiers légèrement blessés à Auch alors qu'ils étaient à bord d'une voiture de service neuve

Trois policiers nationaux ont été blessés ce lundi à Auch, dans le Gers. Leur voiture a percuté un fourgon qui arrivait en face et qui s'est déporté sur la gauche. Conducteurs et passagers sont légèrement blessés et hospitalisés. La voiture des policiers venait à peine d'être mise en service.