Trois policiers Marseillais condamnés à de la prison pour un cambriolage

Ils formaient un équipage de police secours de nuit, et cette nuit du 4 février 2017, vers 22h00, ils sont passés de l'autre côté de la légalité. En tenue, arme à la main, à l'aide d'un bélier, le trio défonce la porte d'un appartement du 3e arrondissement de Marseille. Selon un indic, le logement sert dans un trafic de drogue. De l'argent doit se trouver dans un sac. En réalité, rien. Pour l'accusation, cette opération est "un dévoiement inadmissible des missions de la police nationale, inconcevable pour le citoyen".

Bracelets électroniques

Bien notés durant leur carrière au sein de la police, les trois fonctionnaires de police ont été condamnés ce mardi par le tribunal correctionnel de Marseille. La peine la plus lourde sanctionne un gardien de la paix à deux ans de prison dont un avec sursis. 18 mois de prison dont huit mois avec sursis pour le second. Et le troisième, adjoint de sécurité qui venait d'être admis au concours de gardien de la paix, écope d'un an de prison dont six mois avec sursis. Les trois hommes révoqués de la police purgeront leurs peines à domicile sous le régime du bracelet électronique.