Trois policiers municipaux agressés à Nice

Nice, France

Trois policiers municipaux ont été agressés ce samedi matin à Nice, vraisemblablement par des jeunes qui rentraient d'un bar ou d'une boîte de nuit. Huit personnes âgées d'une vingtaine d'années et alcoolisées ont provoqué puis agressé trois agents. Ils ont frappé l'un d'eux à coups de poings et de pieds à la tête. Quatre personnes ont été interpellées et sont toujours en garde à vue ce dimanche midi.

Aux alentours de 8h30 ce samedi matin, un groupe de huit jeunes apostrophent les trois policiers qui patrouillaient à vélo. Alors que les agents s'approchent, les insultes fusent de la part de cette bande composée de huit hommes et femmes âgées de 20 à 25 ans. Un des policiers municipaux interpelle l'un des jeunes.

C'est là que tous les jeunes gens sautent sur lui et lui assènent des coups de poings et des coups de pieds à la tête. Le policier municipal perd connaissance quelques instants. Ses collègues interviennent et appellent les renforts. Le policier blessé est alors transporté vers l'hôpital Saint-Roch. Il en est sorti choqué dans l'après-midi et souffre des contusions et de douleurs aux cervicales.

Quatre personnes ont été interpellées, placées en garde à vue. A midi ce dimanche, elles étaient toujours en garde à vue indique la police.