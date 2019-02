Trois policiers municipaux percutés par une voiture volée à Nîmes

Le chauffeur et deux passagers ont été interpellés.

Nîmes, France

Trois policiers municipaux ont été percutés par une voiture volée ce vendredi soir à Nîmes. Sur son compte Facebook, Richard Tiberino, adjoint au maire chargé de la sécurité, indique que les policiers n'ont été heureusement que légèrement blessés. Les faits ont débuté boulevard du sergent Triaire lorsque des motards de la police municipale ont tenté de contrôler les occupants de la voiture qui, au lieu d'obtempérer, se sont enfuis à grande vitesse. Un véhicule de la police municipale, alerté par radio est arrivé en renfort et a tenté de les intercepter, avenue de la liberté. Mais, là encore, les chauffards ont refusé de s'arrêter et ont percuté la voiture des policiers avant de tenter de s'enfuir à pied. Ils ont été interpellés quelques minutes plus tard avant d'être placés en garde à vue au commissariat.