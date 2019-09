Trois policiers percutés dans leur voiture lors d'une intervention à Marseille

Marseille, France

Ce dimanche matin, rue Paradis (8e arrondissement) à Marseille, des policiers de la Brigade anti criminalité (BAC) interviennent pour interpeller deux hommes qui tentent d'embarquer une moto dans leur véhicule, vers 6 heures du matin.

Deux voitures de la BAC s'interposent des deux côtés de la rue, les hommes en fuite se retrouvent coincés. Ils forcent le passage et percutent violemment une des voitures de police. Trois fonctionnaires sont légèrement blessés, ils ont été transportés aux urgences de la Timone.

Une voiture accidentée lors de la fuite des malfaiteurs. © Radio France - Claire Leys

Les deux hommes ont été interpellés. Le couple propriétaire de la moto et d'une voiture - elle aussi accidentée par les fuyards - est très en colère. "Nous allons quitter Marseille !", déclarent-ils, dépités. Dans le quartier, certains riverains, comme Hermine, assurent que les vols sont de plus en plus fréquents. "Maintenant, quand je sors de chez moi, j'ai peur, je regarde partout."

"A chaque prise de service, nous risquons notre vie"

Rudy Manna, secrétaire régional du syndicat de policier Alliance, n'est pas surpris. "Aujourd'hui, dans 35% des interpellations, les individus font tout pour échapper à la police. Nous savons qu'à chaque prise de service, nous risquons notre vie."