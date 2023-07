Trois policiers sérieusement blessés dans un accident de la route à Vannes

Il est 21h30 ce samedi soir, lorsque trois agents de police roulent à vive allure rue de Sainte Anne, dans le centre ville de Vannes. Gyrophare et sirène deux tons sont activés, d'après les premiers témoignages. Alors qu'ils dépassent un véhicule, celui-ci tourne sur sa gauche et percute la voiture de police. Le fonctionnaire au volant ne peut pas éviter un mur. Le véhicule défonce ce mur de pierre, avant de s'encastrer dans un poteau électrique.

Un état de santé préoccupant

Le choc est d'une grande violence. Les trois policiers présentent notamment des côtes fracturés et des doigts cassés. Deux d'entre eux devront probablement être opérés rapidement.

Dans l'autre véhicule, deux hommes de 23 et 31 ans s'en sortent indemne. Ils ont été entendus par les forces de l'ordre et laissés libres à l'issue de cette audition, ils ne sont pas placés en garde à vue.

Ce dimanche, l'ambiance est lourde au commissariat de Vannes confie une fonctionnaire de police : "On est tous un peu sonné, explique-t-elle, mais en voyant l'état du mur et de la voiture, on se dit qu'on a échappé au pire".