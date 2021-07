Trois policiers toulousains blessés par un jet de produit toxique

Trois policiers toulousains ont été visés par un jet de produit toxique en pleine nuit ce vendredi 23 juillet. Deux sont légèrement blessés, une autre plus gravement. Une femme a été placée en garde à vue.

Deux policiers sont légèrement blessés, une autre plus gravement touchée. Photo d'illustration.

Trois policiers ont été blessés par un jet d'un produit toxique ce vendredi 23 juillet, peu avant quatre heures du matin à Toulouse selon franceinfo.

Deux des policiers ont été légèrement touchés aux avant-bras et aux mains, une autre plus gravement blessée. Elle a reçu du produit au visage et dans les yeux. Elle a été transportée, en ambulance privée, à l'hôpital Purpan.

Touchés par un produit s'apparentant à de l'acide

Les policiers intervenaient sur un différend familial rue François-Magendie. D'après Alliance Police, ils attendaient dans le véhicule avec le mari, lorsque qu'une femme, extérieure à l'intervention, s'est approchée. Une policière descend du véhicule et la fait reculer.

La femme revient avec une bouteille et asperge le visage de la policière, avec un liquide s'apparentant à de l'acide. Des projections atteignent ses collèges restés à l'intérieur du fourgon.

Cette femme a été interpellée par la police municipale vers 5h du matin et placée en garde à vue. D'après la police de Toulouse, elle était inconnue des services. Il se pourrait toutefois, selon nos informations, qu'elle soit connue pour des faits de radicalisation par des services nationaux. Elle a été placée en garde à vue. Une enquête est ouverte par le parquet.