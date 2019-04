Trois pompiers blessés après avoir été percutés sur le périphérique parisien

Paris, France

Trois pompiers de Paris ont été violemment percutés par un véhicule ce lundi 22 avril lors d'une intervention sur le périphérique parisien. Deux d'entre eux sont hospitalisés dans un état grave, le troisième est blessé plus légèrement.

Traumatisme crânien, blessures aux jambes et au bassin

Ils ont été appelés peu après 6h30 pour intervenir sur un accident de la route entre la porte de Passy et la porte de la Muette. Après avoir balisé la zone, un conducteur "roulant à vive allure" les a percutés. Les trois pompiers ont été hospitalisés. Ceux qui sont le plus gravement touchés sont polytraumatisés. D'après l'un des porte-parole des pompiers, les victimes souffrent de plusieurs blessures au bassin, aux jambes et d'un traumatisme crânien.

D'après nos informations, le conducteur du véhicule n'est pas en fuite.