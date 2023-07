Trois pompiers blessés après l'incendie du restaurant McDonald's de Beaune-Levernois

L'important incendie du McDonald's de Beaune-Levernois a blessé trois sapeurs pompiers ce vendredi 28 juillet 2023. Alors qu'ils intervenaient pour éteindre le feu, une partie du bâtiment s'est écroulé sur deux d'entre eux. Un avant-toit "qui doit peser plus d'une tonne" selon le Colonel Régis Deza, le directeur du SDIS de Côte-d'Or. "Il y avait juste une partie de leur casque qui sortait". Ce sont leurs collègues qui les ont dégagés avec du matériel adapté. L'une des victimes ne pouvait plus respirer sous les décombres, il est ressorti de là avec des douleurs aux côtes. Emmenés aux urgences, le scanner n'a finalement pas montré de lésions, et est sorti ce samedi 29 juillet de l'hôpital. L'autre pompier a été plus durement touché, il est atteint d'une importante fracture tibia-péroné à la jambe gauche. Une blessure qui nécessite une opération, et la pose de plaques. Il sera immobilisé au moins six semaines. Le troisième pompier a, lui, fait un coup de chaud pendant l'opération.

À 6 heures, ce samedi matin, neuf pompiers sont encore sur les lieux pour terminer d'éteindre l'incendie. Le restaurant restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Il va probablement être détruit puis reconstruit vu l'ampleur des dégâts.