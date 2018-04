Sainte-Croix-du-Mont, France

"On a évité un drame" selon les gendarmes. "On a eu très chaud; un vrai coup de chance" ajoutent les pompiers. Mardi soir, vers 20h, sur la Départementale 10, dans l'Entre-Deux-Mers, au niveau de Sainte-Croix-du-Monts, trois pompiers ont été blessé à la suite d'un premier accident impliquant une voiture et une moto..

Au moment du choc, ils soignaient le motard, qui venait d'être renversé par une voiture, sur le bas-côté, quand ils ont été eux-même percutés dans ce sur-accident. Deux d'entre eux se trouvaient dans l'ambulance et le troisième dans autre camion. Tous ont été projetés, à l'intérieur des véhicules. Ils s'en sortent avec une blessure à la tête pour l'un et aux jambes pour les deux autres. "S'il avaient été debout sur le bord de la route, ça aurait pu être dramatique", assurent les enquêteurs.

Un sur-accident probablement provoqué par une vitesse excessive

Le choc a été particulièrement violent. Le jeune automobiliste également touché, a du être soigné à l'hôpital avant d'être placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, il roulait beaucoup trop vite dans cette ligne droite.

Il y a 16 ans, à Loriol dans la Drôme, 5 pompiers avaient été fauchés et tués alors qu'ils intervenaient pour un banal accident matériel, dans des circonstances similaires à cet accident de mardi soir près de Langon.