Trois pompiers de Carpentras chavirent lors d'une intervention dans le Var

Département Var, France

Des pompiers de Carpentras spécialisé dans le sauvetage en eau vive intervenaient au Muy lorsque l'on embarcation a été retourné par une grosse vague. Les trois pompiers et des habitants sont tombé à l'eau, seul un sinistré n'a pas été retrouvé. Les pompiers vauclusiens sont sains et sauf, leurs collègues du Var saluent leur courage et leur abnégation.