Trois pompiers du Vaucluse envoyés en renfort en Gironde

Trois pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse ont été envoyés en renfort en Gironde où 14.000 hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Ces pompiers professionnels sont spécialisés dans l'allumage de contre-feux destinés à stopper un incendie en cours : les feux tactiques.

40 pompiers vauclusiens spécialement formés

Les feux tactiques -aujourd'hui mis en œuvre en Gironde- nécessitent une formation spécifique et une très bonne connaissance des éléments rencontrés sur le terrain (nature des végétaux, évolution du feu en cours, données météorologiques etc.) Le capitaine Guillaume Vidaï, du SDIS de Vaucluse précise le travail de ses hommes dépêchés en Gironde : "Soit on utilise des lisières, sur les côtés de l'incendie, pour éviter que le feu ne s'élargisse, soit on allume un contre-feu à l'avant de l'incendie". Si les conditions météorologiques le permettent, cette technique permet de faire se rejoindre les deux feux et donc, de stopper l'incendie sur le secteur brûlé volontairement.