Trois pompiers insultés et menacés de mort lors d'une intervention au Vigan, le SDIS 30 porte plainte

La scène se déroule dans la soirée du 22 janvier 2023 au Vigan (Gard). Trois pompiers interviennent pour secourir un homme qui se trouve chez lui. Arrivés à son domicile, ils le prennent en charge. Mais quelques minutes plus tard, plusieurs membres de la famille de la victime débarquent et s'en prennent aux pompiers. Selon le SDIS 30, des insultes et des menaces de mort sont proférées. Aucun coup n'est porté. Les trois pompiers appellent alors les gendarmes et quittent les lieux.

Dans la foulée, le SDIS 30 a déclenché sa procédure OMV "Outrages-Menaces-Violences". Les trois pompiers ont été accompagnés par leur hiérarchie. Aucun arrêt de travail. Une plainte a été déposée. En 2022, cette procédure a été mise en place à 14 reprises.