Trois pompiers-plongeurs sauvent deux enfants bloqués par le courant au milieu du Cher, à Tours

Les pompiers ont sorti deux enfants du Cher, à Tours, mardi après-midi. Bloqués par le courant, ces deux enfants de 11 et 12 ans étaient incapables de regagner la rive. La baignade est interdite, dans le Cher et la Loire, mais chaque été, de nombreux baigneurs bravent cette interdiction.

Ils ont eu chaud, au sens propre et au sens figuré. Deux enfants de 11 et 12 ans ont été bloqués par le courant, hier, alors qu'ils se baignaient dans le Cher, à Tours, dans le bassin d'eau vive de l'île Balzac, destiné au Kayaks.

Les deux garçons étaient coincés sur un rocher, incapables de regagner la rive jusqu'à ce qu'un passant prévienne les pompiers du SDIS 37. Ils ont notamment mis 3 plongeurs à l'eau, pour sortir les deux enfants.

Déjà un mort dans la Loire, à Tours, cet été

Les secouristes et la municipalité le rappellent régulièrement : se baigner dans la loire et dans le Cher, c'est interdit, et c'est dangereux. Il y a déjà eu un mort, à Tours, cet été, et cette fois encore, ne pas respecter cette interdiction de baignade aurait pu avoir de graves conséquences.

C'est la police qui a ramené ces deux enfants à leurs parents. On ne sait pas si elle leur a donné l'amende de 38 euros prévue en cas de baignade interdite dans le Cher ou la Loire.