Trois prévenus accusés d'avoir prostitué à Montargis une ado de 14 ans relâchés en raison du Coronavirus

A l'issue d'une enquête menée par la police de Montargis, trois prévenus, soupçonnés de proxénétisme sur une adolescente de 14 ans, ont été relâchés et placés sous contrôle judiciaire mercredi 18 mars par le juge des libertés et de la détention de Montargis. Le procureur de Montargis, Loïc Abrial avait demandé lui leur placement en détention provisoire.

Placés sous contrôle judiciaire au lieu d'aller en prison

Le magistrat a justifié sa décision au regard d’une circulaire du 14 mars dernier du Ministère de la Justice. Dans ce courrier, la Chancellerie demande à l’activité pénale et civile des juridictions de s’adapter face à l’épidémie de coronavirus. Exemple : pour éviter l'extraction des prisonniers, les procès par vidéo-conférence seront privilégiés.

Le juge des libertés et de la détention de Montargis en a fait semble-t-il une interprétation toute particulière. La surpopulation dans les prisons étant selon lui un facteur aggravant de la propagation du virus, il estime que si certaines conditions sont respectées, si on peut éviter d’incarcérer ce n’est pas plus mal. C’est cette voie qu’il a choisi dans cette affaire pourtant très grave.

L'adolescente séquestrée et livrée à la prostitution

Entre février et mars dernier, un jeune couple originaire de la banlieue parisienne et un montargois ont séquestré et livré à la prostitution une adolescente de 14 ans, échappée d’un foyer du Val de Marne. Des dizaines de passes par jour dans un appartement près du château d’eau de Montargis mais aussi dans des hôtels à Orléans et Blois, 100 euros la demi-heure, parfois 300 euros voire plus pour des rapports non protégés. L’adolescente ne dormait qu’entre 4 heures et 10 heures le matin.

Le proxénète en état de récidive légale, âgé de 24 ans, sa compagne de 19 ans et le logeur de Montargis, un homme de 27 ans ont tous les trois été relâchés et placés sous contrôle judiciaire. Toujours hospitalisée, "détruite" selon une source proche de l’enquête, la jeune fille a été retrouvée par la police samedi dernier errante dans les rues de Montargis.