Trois questions à... Gérard Génichon, Président de la fédération de chasse après l’accident mortel de Luçay-le-Mâle

Un accident de chasse a fait un mort samedi après-midi à Luçay-le-Mâle, dans l’Indre. Gérard Génichon, le Président de la fédération départementale de chasse se dit "consterné" par le non respect des règles de sécurité qui semblent être à l'origine du drame.

Gérard Génichon, Président de la fédération de chasse de l’Indre, déplore le non respect des mesures de sécurité après l’accident de chasse mortel survenu samedi après-midi à Luçay-le-Mâle : un chasseur de 82 ans a tiré accidentellement sur son neveu, alors qu’il visait un chevreuil. La victime, qui se trouvait à 35 mètres, est un pompier volontaire de 22 ans, ancien élève du lycée agricole de Châteauroux.

Le Président de la fédération de chasse de l’Indre invite les chasseurs de plus de 40 ans qui n’ont pas suivi la formation pratique du permis à se signaler pour mettre à jour leurs connaissances. Le département de l’Indre compte entre 13.300 et 13.400 chasseurs.

Quelle est votre réaction après cet accident de chasse ?

"Je connais à la fois la force et la faiblesse des mots… et je ne trouve pas les mots. Bien sûr en tant que président je vais présenter mes condoléances à la famille, mais ça, c’est peu de choses… C’est une tragédie pour cette famille. Un jeune de 22 ans qui perd la vie, qui avait forcément des parents, des amis, une fiancée… il était sapeur pompier volontaire, c'était un jeune homme très apprécié, c’est une jeune vie fauchée…"

"Je suis consterné parce que j’ai moi même un neveu de 20 ans avec qui je vais à la chasse. J’essaye d'imaginer si j’avais été à la place de ce malheureux qui a tiré... Je n’arrive pas à imaginer d’ailleurs… ça doit être absolument affligeant. Je suis président depuis quatre ans, il n’y avait pas encore eu d’accident grave, mais là c’est plus que grave, c’est une catastrophe…"

Comment expliquez-vous les circonstances de ce drame ?

"C’est son oncle, il a 82 ans… et évidemment il n’a pas suivi les formations à la sécurité que nous dispensons actuellement à tous les jeunes permis que nous formons. C’est une disposition qui n’a qu’une quinzaine d’années et tous les gens de ma génération n’ont pas suivi cette formation et donc évidemment c’est en partie la cause des accidents qui se produisent en France, et notamment le non respect de la règle des 30 degrés."

"On ne doit pas tirer sous un angle inférieur à 30 degrés parce qu’il y a des risques de ricochets, et là en fait ce n’est pas un ricochet, il semblerait que ce soit un tir direct… mais je n’ai pas encore assez d’éléments pour le confirmer, c’est la gendarmerie qui doit enquêter. C’est peut-être dû à la fatigue, à l’âge, à l’éblouissement (L’hypothèse d’un éblouissement a été écartée par le Parquet de Châteauroux, NDLR)… on peut toujours trouver des excuses, mais la réalité c’est qu’un jeune homme de 22 ans est mort et j’en suis profondément consterné."

Que comptez-vous faire pour améliorer la sécurité ?

"Il y a encore des particuliers qui ne sont pas forcément au courant de ces règles ou qui croient les connaître vaguement et qui s’en agacent lorsqu’on leur rappelle. On voit bien quand on donne les consignes de sécurité, il y a des gens qui continuent de ne pas écouter… c’est comme quand un professeur fait son cours, il y a des élèves qui pensent à autre chose, c’est dommage."

"Je ne suis pas inquiet pour les chasseurs de moins de 40 ans, ils ont tous été formés. Par contre, ceux qui n’ont pas connu cette formation devraient faire l’effort de s'inscrire, puisque c’est pratiquement gratuit, on fait ces formations sur notre site du Plessis, c’est notre technicien qui forme à la sécurité. Il faut que les gens qui ont un petit doute sur leurs connaissances s'inscrivent à ces formations. C’est notre rôle aussi de veiller à améliorer au maximum la sécurité."

Gérard Génichon doit rencontrer la famille de la victime lundi dans la journée, après avoir organisé une réunion à la Fédération de chasse de l'Indre.