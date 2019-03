Vendée : trois raisons d'aller à la Sardinha Cup qui s'élance ce samedi de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Vendée, France

68 skippers prennent le départ de la toute première édition de la Sardinha Cup, une course en duo et en plusieurs manches au départ et à l'arrivée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Elle commence avec un tour de chauffe entre l'Île d'Yeu et la Gironde ce samedi 30 février, avant une première manche mardi 2 avril qui va courir jusqu'à samedi. Et voici trois raison d'aller y jeter un coup d'oeil.

1. C'est la toute première course d'une nouvelle génération de voiliers

"C'est un peu Noël quand on reçoit un nouveau bateau", s'amuse le skipper Yann Eliès. Autrement dit, la première course pour étrenner les rutilants nouveaux bateaux de la classe Figaro Benneteau, qui pour certains sont sortis des chantiers navals de Nantes il y a quelques semaines seulement.

Les skipper fignolent les derniers détails sur les pontons, mercredi 27 mars. © Radio France - Marc Bertrand

Des voiliers flambants neufs, de 10 mètres, qui viennent remplacer le Figaro 2 après 16 ans de bons et loyaux services. La nouveauté ? Six voiles, plutôt que cinq sur la génération précédente, et des foils sur les côtés du monocoque, qui servent certes plus à l'équilibre du bateau qu'à la vitesse : "Dans des conditions extrêmes, on voit le bateau décoller un peu, mais pas du tout comme un multicoque géant de la Route du Rhum", prévient le skipper Anthony Marchand.

2. Il y a de grands skippers et des duos improbables

Même sur ces petits monocoques, les plus grands ont envie de se mesurer les uns aux autres. Et pour ça, la classe Figaro est la meilleure : "Nulle part ailleurs vous n'avez 50 bateaux identiques en course, où seul le talent du skipper compte", assure Charles Caudrelier, élu marin de l'année 2018. La course compte au départ Loïck Peyron, Jérémie Beyou, Anthony Marchand, Yann Eliès, Alexis Loison ou encore Samantha Davies et Gildas Morvan.

Loïck Peyron et sa "casquette de la Route du Rhum", et sa copéquipière Amélie Grassi à l'arrière-plan. © Radio France - Marc Bertrand

La course se jouant en double, il y a beaucoup de petits nouveaux dans cette course. Avec une préférence pour les duos alliant l'expérience à la jeunesse. Loïck Peyron, 59 ans, part avec une équipière de 24 ans, Amélie Grassi, qui a commencé la course au large il y a un an et prépare la mini-Transat en fin d'année, "qui est la course avec laquelle j'ai commencé moi aussi à 19 ans", explique Loïck Peyron, "papa skipper" selon les propres mots de la jeune femme. Gildas Morvan, lui, part en duo... avec son fils de 22 ans, Gaston, dont ce sera également la première course au large.

3. C'est le tour de chauffe avant la Solitaire du Figaro

C'est la première course officielle du championnat de France élite cette année, avant le solo Maître Coq aux Sables-d'Olonne, et surtout, la Solitaire du Figaro début juin, qui part de Nantes cette année.

Les 34 navires sont rassemblés sur un seul ponton. © Radio France - Marc Bertrand

La Sardinha Cup devait au départ relier Saint-Gilles au Portugal, sardine oblige. Finalement, les skippers se sont prononcés pour des boucles plus courtes entre la Bretagne et la Gironde, afin de ne pas avoir à traverser le Golfe de Gascogne et risquer de se retrouver bloqué au Portugal alors qu'il commencent tout juste à apprivoiser leur voilier. Mais le spectacle promet quand même d'être au rendez-vous.

Et pour voir le départ de la première course dite tour de chauffe, ce samedi à 14 heures, rendez-vous sur la webcam du phare de la Grosse terre. La compagnie vendéenne propose de vous faire embarquer sur un bateau pour aller voir la ligne de départ en mer. Renseignements auprès de l'Office de tourisme.