Les sept surveillants de la prison de Saint-Martin-de-Ré étaient jugés en décembre dernier pour homicide involontaire après le décès d'un détenu en août 2016. Trois prévenus ont été relaxés, les quatre autres ont écopé de peines de prison avec sursis comprises entre 18 et 24 mois.

Trois relaxes et quatre condamnations avec sursis pour les surveillants de la prison de Saint-Martin-de-Ré

Suite et fin de l'affaire des surveillants de la prison de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). En décembre dernier, sept d'entre eux ont été jugés pour homicide involontaire après le décès de Sambaly Diabaté, en août 2016. Le détenu âgé de 33 ans est mort lors de son transfert de sa cellule à l'infirmerie de la prison dans des circonstances troubles.

Deux mois après le procès très médiatique, le jugement rendu ce jeudi 26 janvier par le tribunal correctionnel de La Rochelle est conforme aux peines requises au mois de décembre. Debout, alignés devant le banc, les prévenus écoutent l'énoncé de la décision.

Des condamnations "inacceptables" pour l'avocate de la famille

Trois des prévenus sont relaxés. Les quatre autres sont condamnés à des peines de prison, toutes assorties du sursis. Deux surveillants sont condamnés à 18 mois, un autre à 24 mois. Enfin, une peine d'un an de prison pour des faits de violence par personne dépositaire de l'autorité publique, doublée d'une interdiction de port d'arme, et d'exercer son métier d'agent pénitentiaire.

Les trois condamnés pour "homicide involontaire" devront indemniser les victimes, au nom du préjudice d'affection, à hauteur de 25.000 euros par personne pour Djessera et Ouma Diabaté, mère et sœur du détenu décédé, ainsi que pour chacun des sept frères et sœurs. La nièce de la victime recevra également 10.000 euros de réparation.

Six des sept prévenus étaient présents à l'audience. En revanche, la famille de la victime a décidé de ne pas s'y rendre. Maître Julie Castaing, avocate de la partie civile, a jugé ces condamnations "inacceptables" à la sortie de la salle. "On ne pouvait pas imaginer que trois des prévenus soit relaxés dans cette affaire". Elle espère que l'un des prévenus fera appel de la décision pour que l'affaire soit rejugée dans sa totalité.