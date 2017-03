Trois rouennais meurent dans un accident de voiture en région parisienne

Ce dimanche 26 mars, quatre rouennais ont été victimes d'un accident de voiture à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Trois d'entre eux sont morts et le quatrième est légèrement blessé. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils roulaient trop vite.

Quatre amis originaires de Rouen ont été victimes d'un accident de voiture ce dimanche 26 mars à Rueil-Malmaison, dans les Hauts de Seine. Trois d'entre eux sont morts et le quatrième est légèrement blessé. La vitesse semble être à l'origine du choc.

La voiture totalement brûlée

Il est 6h40 ce dimanche quand les quatre amis circulent en voiture dans Rueil-Malmaison, à vive allure. Le véhicule heurte un muret de séparation sur la route et le conducteur perd le contrôle de la voiture : elle s'encastre dans des scooters et un véhicule en stationnement. Le véhicule prend aussitôt feu.

Des policiers arrivent rapidement sur les lieux : ils ont vu passer la voiture, en excès de vitesse, quelques instants plus tôt et viennent de faire demi-tour pour contrôler le conducteur. A leur arrivée, la voiture est embrasée. Ils parviennent à sortir le passager avant, un homme de 21 ans, légèrement blessé au visage. Le conducteur a lui été éjecté au moment de l'impact : les pompiers ne réussissent pas à la ranimer. Les passagers arrières sont eux bloqués dans le véhicule et leurs corps ne sont découverts qu'après extinction de l'incendie par les pompiers.

Possiblement une sortie de boîte de nuit

Pour l'instant, la vitesse semble être à l'origine de cet accident, au vu des constations des policiers. Selon une source proche de l'enquête, citée par l'AFP, l'accident aurait pu se produire "en sortie de boîte" de nuit, "mais ça sera à l'enquête de la confirmer". L'enquête est dirigée par la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine et le service de traitement judiciaire des accidents.