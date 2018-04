Des vols de matériaux et d'outillage ont été commis pendant plusieurs mois à l'usine Renault Trucks Volvo de Limoges.L'enquête a débouché sur l'interpellation de trois salariés. Une partie du butin a d'ailleurs été retrouvée au domicile de deux d'entre eux.

Les vols ont eu lieu dans l'usine Renault Trucks Volvo implantée à Limoges, en zone industrielle nord. Depuis des mois l'entreprise avait constaté que du matériel disparaissait régulièrement. L'enquête menée début mars par la police a débouché sur la mise en cause de trois salariés. Au domicile de deux d'entre eux les enquêteurs ont retrouvé une partie du butin : des sacs et des caisses remplies de kilos de boulon en laiton et autre matériau métallique ainsi que de l'outillage en quantité.

les métaux étaient revendus à des ferrailleurs

Selon les enquêteurs les salariés revendaient à des ferrailleurs les pièces métalliques dérobées, ils écoulaient ainsi du laiton, du cuivre ou encore de l'aluminium. La société Renault Trucks estime que le préjudice est au moins de 15 000 euros.

La police poursuit ses investigations. Les 3 salariés ont été remis en liberté à l'issue de leur garde à vue, mais devront répondre de leurs actes devant le Tribunal Correctionnel de Limoges. L'audience est prévue en octobre prochain.