Trois semaines après la disparition de Delphine, le maire de Cagnac-les-Mines "espère toujours"

Un froid glacial, et une ambiance pesante ce lundi matin à Cagnac-les-Mines. Près de trois semaines après la disparition de Delphine Jubillar, le 16 décembre dernier, la rentrée scolaire s'accompagne de la mise en place d'une cellule psychologique, pour accompagner enfants et parents? Le village du Tarn est traumatisé. Le maire a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

Comment vivez-vous cette rentrée scolaire ?

On va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On a mis en place pour le groupe scolaire une cellule d'écoute psychologique, en collaboration avec l'Education Nationale. Car il y avait un réel besoin, une demande.

Nous avons eu des courriers, des e-mails, où il y avait une réelle demande par rapport aux enfants, pour leur expliquer ce qui s'est passé. Les enfants sont à l'écoute des médias, et forcément ils posent des questions aux parents. Et c'est difficile parfois d'avoir les bonnes réponses.

Et puis il y a un petit garçon qui fait sa rentrée, et dont la maman a disparu...

Oui, le petit Louis, on pense beaucoup à lui. Je ne sais pas s'il va faire sa rentrée ce matin, mais on fera tout pour l'aider.

Ca a été dur de voir Cagnac à la télé, dans la presse, pendant toutes les vacances ?

C'est sûr que c'est inédit pour nous. Nous sommes une commune paisible, où le ne se passe jamais rien. Cette disparition a mis en émoi tout le village. La présence de la gendarmerie, le battage médiatique, ça interpelle. Et c'est vrai que certains, ça les tracasse cette disparition.

En parallèle de la cellule de l'école, on a mis en place une autre cellule pour les gens du village en collaboration avec la gendarmerie, la préfecture, France Victimes, et la Croix-Rouge.

Que vous disent les habitants du village ?

Ce genre de situation, c'est particulier. Même si on a rien à se reprocher, d'avoir les gendarmes qui viennent chez vous vous poser des questions, ça peut être un peu traumatisant. Mais pour les besoins de l'investigation, c'était nécessaire, évidemment.

Il n'y a pas de caméras de surveillance ici, c'est un petit village. Est-ce que votre regard a évolué ?

C'est pas exclus. C'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de communes s'équipent de ce système. Chez nous, on y avait jamais pensé, mais ça peut une éventualité par la suite.

Que dites vous aux Cagnacois ce matin ?

J'espère surtout qu'il y aura un heureux dénouement. On y croit toujours, malgré l'inquiétude qui règne. J'y crois. Franchement, j'espère toujours. J'espère le bon scénario.