Université de Poitiers : le clitoris géant dérobé sur le campus reste introuvable

Poitiers, France

Trois semaines pile-poil après avoir été dérobé, le clitoris géant de l'université de Poitiers reste introuvable. La sculpture installée sur le campus, en face de la maison des étudiants, était un symbole des violences sexuelles faites aux femmes, de la prostitution à l'excision. Et depuis sa disparition, à chaque étudiant, sa petite théorie.

"Ce sont peut-être des cathos, ou des antiféministes, ou bien c'est un macho qui l'a pris comme un trophée, comme ça il est sûr d'en avoir un chez lui !"

Le #clitoris géant du campus de #Poitiers une nouvelle fois volé à la veille de la #JourneeInternationaleDesDroitsDesFemmeshttps://t.co/qm70iYZnq2pic.twitter.com/wgBGJ5dVvo — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) March 7, 2019

L'oeuvre d'art avait déjà été la cible d'un vol juste après son inauguration en novembre 2017, mais elle avait été retrouvée dans un buisson du campus. Aucune trace cette fois-ci du clitoris géant. Ce n'est pas l'enquête qui tâtonne. Les investigations n'ont pas commencé puisque aucune plainte n'a été déposée.

"Ça ne nous fait pas rire du tout"

"Ça ne nous étonne qu'à moitié que l'université de Poitiers n'ait pas encore déposé plainte", réagit Marion Babin, membre des Amis des Femmes de la Libération, l'association qui vient en aide aux femmes souhaitant sortir de la prostitution avait eu l'idée d'installer la structure. "Je pense que cela gêne, je crois que l'Université ne tient pas à remettre un clitoris, donc c'est très regrettable. Lors du précédent vol, ils n'avaient été pressés de déposer plainte."

"Non, non pas du tout, l'affaire n'est pas laissée de côté, le service juridique va porter plainte !" (Université de Poitiers)

Vice-présidente de l'Université de Poitiers en charge de la Culture et de la Vie du campus, Isabelle Lamothe assure que "le président (de l'université) a bien écrit un courrier aux affaires juridiques et c'est une personne de ces services juridiques qui doit aller au commissariat pour déposer plainte, alors est-ce que c'est un problème de temps ? En tout cas, cette oeuvre, le clitoris, nous a été volée, et c'est à la justice maintenant d'enquêter pour nous ramener ce clitoris sur le campus."

Bientôt un nouveau clitoris géant à Poitiers

L'association des Amis des Femmes de la Libération annonce que Matthew Elis, l'artiste britannique résidant à Londres, auteur du clitoris géant, serait prêt à offrir une nouvelle sculpture.