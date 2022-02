Trois semaines après, les recherches continuent pour retrouver Thomas, le disparu de Reuilly

Dans la nuit du 12 au 13 janvier 2022, Thomas Guérinoni a quitté son domicile à Reuilly dans le nord-est de l'Indre. Depuis, il n'a plus donné de nouvelles à sa famille et ses amis.

Dans la nuit du 12 au 13 janvier 2022, Thomas Guérinoni a quitté son domicile à Reuilly dans le nord-est de l'Indre. Un départ vers 3 heures du matin, sans papier, sans carte bleue avec simplement un sac de dessins. Trois semaines après, il n'a donné aucun signe de vie à ses proches, pas même à sa mère, Patricia, avec laquelle il vivait. Les recherches se poursuivent dans le Berry mais aussi dans l'Yonne, la Nièvre et en région parisienne.

Thomas Guérinoni, mesure environ 1m85, et pèserait 95 kilos. Au moment de sa disparition il portait la barbe mais avait les cheveux rasés. Sur l'une des vidéos surveillance il est porteur d'un pull bleu, avec des motifs plus foncés, ainsi que d'un pantalon bleu et de baskets grises. Il porte, à la main, une veste noire. La famille concentre ainsi ses recherches sur les départements suivants : 36 (Indre), 18 (Cher), 89 (Yonne), 58 (Nièvre), 75 (Paris), 77 (Seine-et-Marne), 93 (Seine-Saint-Denis) et 94 (Val-De-Marne).

Un départ mystérieux vers 3 heures du matin.

Elle a encore du mal à y croire, car rien ne laissait présager ce départ précipité en plein milieu de la nuit. Ce soir là, Thomas et sa mère dînent ensemble, ils discutent, il fait un peu d'exercice physique. Rien ne laisse imaginer à sa mère qu'il compte partir de la maison. "Il était parti se promener à Reuilly, le soir on a discuté, il a appelé quelqu'un" explique-t-elle, en poursuivant, "il s'est mis en kimono parce qu'il fait du karaté, il a fait des mouvements, et puis a un moment donné j'ai dit : Thomas , on ne fait pas du karaté à deux heures du matin , va te coucher s'il-te-plaît." Depuis sa chambre, Patricia a entendu une porte, alors elle pense que Thomas est parti dormir, mais le lendemain matin il n'est pas là. Il est parti presque les mains vides, avec tout juste un pull, peut-être un manteau gris, et un sac de dessins. Il a laissé là, ses cartes vitales et de crédit, ainsi que ses papiers et son téléphone.

Rien ne laissait présager ce départ et cette disparition explique Patricia, sa mère.

Rapidement les gendarmes engagent des recherches à la fois dans l'Indre mais aussi dans le Cher, le département voisin. Jusqu'ici, les recherches des plongeurs, des équipes cynophiles et même de l'hélicoptère de la gendarmerie sont restées vaines. Pour l'instant selon les gendarmes de l'Indre, les recherches se concentrent à Reuilly. C'est le seul endroit où des traces probantes ont été retrouvées, notamment des enregistrements de vidéosurveillance où le jeune homme, apparaît au lendemain de sa disparition, le 13 janvier. Ses lunettes ont également été retrouvée sur un pont sur l'Arnon.

La famille mobilisée en région parisienne, dans le Berry et la Bourgogne

De son côté la famille s'active elle aussi, à la fois dans la vie réelle mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce trentenaire, professeur d'arts plastiques étaient en effet très actif sur internet. Sous le pseudo Thomas San, ce passionné de culture japonaise publiait ses esquisses, ses planches de manga ou se filmait en direct en train de dessiner. Dans cette famille où les cousins sont tous très proches en âge, "la jeune génération s'occupe des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Twitch" explique Patricia.

Avec les "ainés" de la famille et les amis du jeune homme elle fait aussi du porte-à-porte, colle des affiches dans le Berry mais aussi dans l'ensemble des lieux où il a vécu et travaillé c'est-à-dire la région parisienne, l'Indre, le Cher mais aussi l'Yonne et la Nièvre dont est originaire une partie de sa famille paternelle. Professeur d'arts plastiques, Thomas a en effet étudié en région parisienne, il y a également enseigné ainsi que dans l'Yonne. Il était professeur d'arts plastiques à Avallon durant quelques mois l'an passé confie sa mère.

Les recherches des proches se concentrent sur les endroits où Thomas a vécu et travaillé explique Patricia, sa maman.

"Il est vivant, c'est une évidence" - Patricia (maman de Thomas)

"Il sortait peu" reconnaît Patricia, en revanche il parlait facilement, il était très sociable selon elle. "Il n'était pas taciturne, il n'était pas taiseux comme on dit chez nous !" souligne-t-elle. Le jeune homme parle ainsi trois langues français anglais et japonais, mais il a également des notions d'Italien et d'Allemand et il peut facilement changer de langue en cours de conversation ! Il avait aussi des projets souligne à plusieurs reprises Patricia, alors pour elle, il est impossible que son fils ait songé à un geste désespéré.

Elle en est sûre : "il est vivant, c'est une évidence". Pour elle, Thomas s'est peut-être isolé dans un lieu inhabité, une résidence secondaire par exemple, pour dessiner, ou bien il est parti ou a rejoint une personne "inconnue de la famille", avec laquelle il dessine. "Il est vivant quelque part. La seule chose c'est ... moi je pense à une rencontre" confie Patricia qui lance un appel à son fils : "Thomas si tu nous entends ou si tu vois, appelle n'importe qui de la famille, de tes amis ou même les gendarmes !"