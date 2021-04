Trois sites de stockage de déchets illégaux fermés en Gironde

Une opération nettoyage de sites de stockage illégaux vient d'être menée en Gironde, annonce la préfecture ce 16 avril. Les trois déchetteries sauvages concernées sont situées à Noaillan, Saint-Ferme et Saint-Yzans-de-Médoc. Sur place, la police de l'environnement a procédé à l'évacuation des véhicules abandonnés et au nettoyage des déchets dangereux et non-dangereux.

Selon la préfecture, 744 tonnes de déchets ont été retirés des trois sites. Dans le détail, 157 véhicules hors d’usage, 248 tonnes de déchets non-dangereux et 15 tonnes de déchets dangereux ont été nettoyés.

Le site de stockage de Saint-Ferme - DREAL

La fermeture de ces déchetteries sauvages vise surtout à "mettre un terme à des pratiques à l'origine de pollutions", explique la préfecture de la Gironde dans un communiqué. Cette opération s'inscrit également dans des "procédures longues, dont la plus ancienne date de 2013, initiées par les services de l’État et imposant aux exploitants de se mettre en conformité avec la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de gérer les déchets présents sur les sites de manière à ne pas nuire à l’environnement." Les véhicules abandonnés dans les sites de stockage illégaux peuvent en effet polluer les sols et les eaux, à cause des liquides qu'ils dégagent lorsqu'ils sont démontés.